Abbatte la segnaletica, rintracciato seguendo la scia d'olio sull'asfalto. Il proprietario dell'auto è stato multato, dovrà anche pagare le spese di pulizia della strada

Fa incidente e abbatte la segnaletica

Fa un incidente in piena notte abbattendo la segnaletica stradale, la Polizia Locale è riuscita a rintracciare l’auto seguendo la scia d’olio lasciata sull’asfalto. Nella giornata di lunedì gli agenti impegnato in un servizio di pattugliamento hanno notato che l’aiuola spartitraffico in via Monte Bianco a Limbiate, all'altezza del civico 2, mostrava evidenti segni di una collisione. Intorno alcuni detriti di carrozzerie e i resti di una coppia dell’olio. Alcuni residenti hanno poi riferito di aver udito un forte botto intorno alle 2 di notte ma nessun incidente risultava rilevato dai Carabinieri.

Le indagini

Sono subito partite le indagini della Polizia Locale seguendo la scia d’olio che ha condotto ad un parcheggio situato a circa 3 km di distanza. Tra le auto in sosta anche una che presentava evidenti danni alla parte anteriore, airbag scoppiati e un'ampia macchia d'olio sotto la scocca. Inoltre un pezzo di carrozzeria trovato sul luogo dell'incidente dagli agenti coincideva perfettamente con una parte mancante della vettura.

Rintracciato il proprietario

La Polizia Locale ha inoltre verificato le immagini della videosorveglianza in via Monte Bianco, notando la presenza del veicolo nella zona del sinistro intorno alle 2,25 della stessa notte. Rintracciato il proprietario dell'auto, l'indomani, martedì, ha raccontato agli agenti che l’incidente è stato causato a un colpo di sonno. Ora dovrà risarcire il danno causato e la pulizia della strada tramite l’assicurazione. Il proprietario dell'auto è stato anche multato per il danneggiamento causato e la perdita di controllo del veicolo.