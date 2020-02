Abita a Sulbiate la collaboratrice del governatore Fontana positiva al Coronavirus

E’ una donna e abita a Sulbiate la stretta collaboratrice del governatore della Lombardia Attilio Fontana che è stata trovata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi.

In base alle notizie raccolte dalla nostra redazione, attualmente la donna si trova già da un paio di giorni ricoverata all’ospedale Sacco di Milano.

La mascherina di Fontana e la quarantena

“I risultati del test del Coronavirus sono arrivati da pochi minuti e la notizia è positiva. Io non ho contratto alcuna infezione, ma una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al virus. Per due settimane mi metto in quarantena“.

Così il governatore lombardo, mercoledì sera 26 febbraio 2020, direttamente dalla sua pagina Facebook, aveva spiegato cosa aveva portato all’annullamento in fretta e furia della conferenza stampa giornaliera prevista in Regione alle 18.30.

E aveva rilasciato queste dichiarazioni con adosso una mascherina di protezione. Una immagine che, nel giro di pochi minuti, aveva fatto il giro del mondo e che ha creato anche polemiche politiche.

“Stretta collaboratrice che stimo tantissimo”

“Sembra che abbiano accertato che una mia stretta collaboratrice abbia contratto anche lei questo virus – aveva precisato Fontana – si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima. Purtroppo è risultata positiva al coronavirus – aveva aggiunto Fontana – Anche noi che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori, gli assessori siamo stati sottoposti ad un test per verificare le nostre condizioni. Per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, così come tutte le persone che si sono sottoposte a questo test, perciò possiamo continuare a lavorare per cercare di interrompere la diffusione di questo virus”.

“Consiglio la normalità”

“La mia vita cercherà di essere il più normale possibile – ha spiegato Fontana – come dico a tutti i cittadini. Metterò la precauzione della mascherina, così che se per caso improvvisamente divento positivo evito di infettare chi sta con me. A maggior ragione porrò in essere le precauzioni che sono state distribuite: mi laverò spesso le mani, eviterò di avvicinarmi troppo ad altre persone, starò attento quando starnutisco e cambierò spesso fazzoletto, tutte precauzioni che rallentano la corsa del virus”.

