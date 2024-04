Abusivo in un immobile comunale: espulso clandestino

Intervento della Polizia Locale di Seveso ieri, venerdì 5 aprile, alle prime luci dell'alba, all'interno di un immobile di proprietà comunale in via Eritrea: sorpreso un 48enne di nazionalità marocchina, irregolare e senza fissa dimora.

Occupazione abusiva di un immobile comunale

Il blitz è scattato perché al Comando erano arrivate segnalazioni di una sospetta occupazione abusiva. L'uomo sorpreso dagli agenti della Polizia Locale è stato foto segnalato al Comando Compagnia Carabinieri di Seregno e subito dopo condotto in Questura a Monza. Da accertamenti alle banche dati, è risultato pendente nei suoi confronti un decreto di espulsione. E' stata quindi avviata la pratica per il trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri per la successiva espulsione e il rimpatrio in Marocco.

Denunciato per occupazione abusiva di immobili

Il 48enne verrà denunciato per il reato di occupazione abusiva di immobili e per inottemperanza all'ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

"Ottimo lavoro e complimenti a tutti gli agenti coinvolti. Io e la mia Amministrazione siamo orgogliosi e fieri della nostra Polizia Locale che dimostra con i fatti l’impegno a garantire la sicurezza per tutti i cittadini di Seveso. L’azione di ieri, che si è conclusa con l’espulsione di un clandestino di nazionalità marocchina, è il risultato di un continuo lavoro che stiamo affrontando in ambito di tutela e sicurezza della città" commenta il sindaco Alessia Borroni.

Le direttive dell'Amministrazione comunale