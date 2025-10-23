Intervento

Abuso di alcol e droga, controlli straordinari dei Carabinieri

Contrasto dei reati in ambito urbano: in tutto 39 persone identificate e più di 25 veicoli controllati.

Seregno · 23/10/2025 alle 16:09

In tutto 39 persone identificate e più di 25 veicoli controllati: questo l’esito dei controlli straordinari dei  Carabinieri delle Stazioni di Seveso e Seregno, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Seregno. Obiettivo dell’intervento: il contrasto dei reati in ambito urbano, in particolare legato  al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol.

Controlli dei Carabinieri a Barlassina, Albiate e Seregno

L’attività dei Carabinieri  ha interessato, tra gli altri, i Comuni di Albiate e Barlassina. In particolare: a Barlassina, un automobilista è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, e gli  è stata  ritirata la patente di guida; a Seregno, una persona è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, essendo stata  trovata in possesso di una modica quantità di hashish. Inoltre, nei centri di Albiate e Seregno, due individui sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta, poiché sono stati sorpresi in strada in evidente stato di alterazione alcolica.

