Accessori per telefoni non regolari: scatta il sequestro della Guardia di Finanza

Codice del Consumo

Un commerciante è stato segnalazione alla competente Camera di Commercio

In un esercizio commerciale di Cesano Maderno la Guardia di Finanza del Gruppo di Monza e della Compagnia di Seveso ha eseguito il sequestro amministrativo di decine di accessori di telefonia (porta cellulari e porta chiavi in peluche, stickers e pennette touch) per violazione al Codice del Consumo.

Accessori per telefoni non regolari

Il commerciante finito nel mirino del militari per articoli non conformi al Codice del Consumo è stato segnalazione alla competente Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

L’azione di servizio delle Fiamme Gialle rientra nell’ampio e consolidato piano di contrasto alla contraffazione, alle condotte lesive del made in Italy, alla diffusione di prodotti non sicuri assicurato dal Corpo ai fini della tutela del mercato dei beni e dei servizi, nonché del concorso nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nella foto: Guardia di Finanza (immagine d'archivio).