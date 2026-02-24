Accoltella il padre al culmine di una lite

Sul posto i Carabinieri, l'uomo è stato poi condotto al San Gerardo di Monza. Arrestato il figlio, l'accusa è di tentato omicidio.

Colpisce il padre con un coltello al culmine di una lite. E’ successo nella serata di giovedì, 19 febbraio, in via Prati a Desio. Arrestato il figlio 26enne per tentato omicidio.

Litigano, il figlio colpisce il padre

L’allarme dalla palazzina ai Carabinieri è arrivato intorno alle 19 o poco dopo. Sul posto si sono portate le gazzelle dei militari dalla vicina caserma di via Nassiriya. Nel frattempo sono stati chiamati anche i soccorsi. Il padre, un cittadino di origini egiziane del 1972, è stato medicato e condotto all’ospedale di Monza, dove è arrivato poco prima delle 20, gli sono state riscontrate più ferite da arma da taglio. L’uomo è stato poi dimesso con una prognosi di venti giorni.

Il giovane avrebbe impugnato un coltello a serramanico colpendo il genitore alla testa con alcuni fendenti. L’arma è stata rinvenuta nell’abitazione e sottoposta a sequestro.

Sul posto i Carabinieri

In via Prati i Carabinieri si sono trattenuti a lungo per raccogliere testimonianze ed elementi utili alle indagini e a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Arrestato il figlio di 26 anni, residente in città, responsabile dell’aggressione, con l’accusa di tentato omicidio.

Il giudice per le indagini preliminari, dopo l’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al padre e ai luoghi da lui frequentati, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.