Accoltella la nipote, poi uccide la cognata: arrestato

Tragedia a Nova Milanese dove un 62enne ha prima aggredito la nipote di 28 anni, poi ha ucciso la cognata nella palazzina dove vivevano

La tragedia

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, a Nova Milanese. In via Magellano, una stradina residenziale vicino alla zona industriale, un uomo di 62 anni, Giuseppe Caputo, armato di coltello, ha prima aggredito la nipote 28enne, poi ha colpito mortalmente la cognata Giovanna Chinnici di 63 anni, all'interno della palazzina dove risiedono tutti i coinvolti. A scatenare la furia dell'uomo sarebbe stata una questione legata a un posteggio, punta dell'iceberg di rapporti già molto tesi.

L'allarme poco dopo le 13

Dopo la chiamata al 118, poco dopo le 13 si sono precipitati diversi mezzi di soccorso: tre ambulanze, due automediche e almeno quattro auto dei Carabinieri. Via Magellano è stata chiusa per impedire il transito dei veicoli e consentire alle Forze dell'Ordine di raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Arrestato il 62enne

La 28enne aggredita è rimasta ferita, la madre invece è stata soccorsa in condizioni critiche: era intervenuta nella violenta lite per il parcheggio in difesa della figlia. Trasportata in ospedale da un'ambulanza, è spirata poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso. Il parente 62enne invece è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Desio e della Stazione di Nova Milanese con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Le indagini e i rilievi

Il Sostituto Procuratore di turno della Repubblica di Monza è intervenuto sul posto, assumendo la direzione delle indagini. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza hanno effettuato i rilievi tecnici sulla scena del crimine e sequestrato l'arma utilizzata.