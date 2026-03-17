I Carabinieri hanno identificato l'aggressore: è un 42enne domiciliato in città

Prima gli ha chiesto una sigaretta, poi i soldi sotto la minaccia di un coltello. E, davanti al “no”, lo ha colpito. Attimi di terrore, nei giorni scorsi, nel quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno.

Accoltella un 19enne e il vicino di casa per rapinarli

I carabinieri della Compagnia di Desio sono riusciti a risalire all’uomo che, nella tarda serata di lunedì 9 marzo, ha accoltellato due persone. Il primo a essere colpito è stato un 19enne che era sceso in strada per portare a passeggio il cane. Il secondo è stato un suo vicino di casa, un uomo di 47 anni, corso in strada dopo essere stato richiamato dalle sue urla. È successo intorno alle 22.30.

Le urla del giovane hanno allertato un vicino di casa

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto lungo via Molise che gli avrebbe chiesto prima una sigaretta. Al rifiuto si è allontanato, salvo poi tornare poco dopo travisato e armato di un coltello, chiedendogli del denaro. Al suo rifiuto, l’uomo gli si è avventato contro, colpendolo con un fendente alla coscia e con un pugno al capo, rubandogli il cellulare. Nella fuga, prima di far perdere le proprie tracce, si è scagliato anche contro il vicino di casa del 19enne che si era precipitato in strada allarmato dalle urla, ferendolo alle mani e alla gamba nel corso della colluttazione.

Medicato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio, il ragazzo, che nel frattempo era riuscito a riparare in casa, se l’è cavata con una prognosi di sette giorni, mentre il secondo ferito è stato trasferito al San Gerardo di Monza dal quale è stato poi dimesso dopo un breve ricovero con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini dei Carabinieri

I carabinieri di Cesano e quelli della Compagnia di Desio hanno immediatamente avviato le indagini, facendo scattare la caccia all’aggressore. E sono riusciti a chiudere il cerchio attorno a un quarantaduenne albanese residente a Padova, ma domiciliato in città, che è stato fermato. L’uomo dovrà ora rispondere di rapina aggravata, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La notizia del grave episodio e del successivo arresto ha fatto rapidamente il giro del quartiere Sacra Famiglia.