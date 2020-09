Accoltellamento a Bernareggio, grave un ragazzo di 27 anni

Accoltellamento a Bernareggio, sul posto arriva anche l’elisoccorso. Un ragazzo di 27 anni è stato aggredito in via Marco Polo.

Dinamica ancora da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato al ferimento, avvenuto intorno alle 17.15, di un ragazzo di 27 anni. Quest’ultimo sarebbe stato colpito da una coltellata durante un litigio e per sfuggire ai suoi aggressori avrebbe trovato riparo nel giardino di una villetta di via Marco Polo. Da qui sarebbe partita la chiamata per soccorrere il giovane. Sul posto è accorsa in codice giallo un’ambulanza, coadiuvata dall’elisoccorso. Le condizioni del 27enne sono peggiorate nel corso dell’intervento, con il codice che è passato da giallo a rosso: il giovane è stato quindi trasportato in elicottero in ospedale. Presenti anche i Carabinieri di Bernareggio, impegnati a fare luce su quanto accaduto.

TORNA ALLA HOMEPAGE