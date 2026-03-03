Accoltellamento a Lecco, muore un ventenne di Carnate

La lite per futili motivi, poi l’accoltellamento e la corsa in ospedale. Dove, malgrado i tentativi dei medici, il ventenne è morto. Il ragazzo era stato accoltellato nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 in via Sassi, a Lecco, a pochi passi dal palazzo municipale.

Il dramma

La vittima, un ragazzo di origini magrebine residente a Carnate, era stata raggiunta da un violento fendente al cuore al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo istante: i soccorritori lo avevano trovato riverso a terra, gravemente ferito, mentre gli amici sotto shock cercavano di capire cosa fosse appena accaduto.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni, il giovane è stato immediatamente sottoposto a diversi interventi chirurgici nel tentativo estremo di salvargli la vita. I medici hanno lottato per ore contro il tempo, ma le lesioni riportate erano troppo profonde. Nonostante ogni sforzo, il suo cuore ieri, lunedì 2 marzo 2026, ha cessato di battere.

Il fermato

Si aggrava ora la posizione di il 25enne arrestato, presunto responsabile dell’aggressione. I Carabinieri di Lecco, al termine di serrate indagini condotte senza sosta per tutta la notte, sono riusciti in poche ore a rintracciare e fermare l’uomo, anche lui di origini straniere. Per lui l’accusa potrebbe ora farsi ancora più pesante alla luce del decesso del 20enne.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe esplosa all’interno di un gruppo di una decina di giovani – tra cui anche due ragazze – che si trovavano davanti al municipio. Parole grosse, tensioni improvvise, poi la situazione sarebbe degenerata rapidamente. I litiganti si sarebbero spostati verso via Sassi, dove il 25enne avrebbe estratto un coltello a serramanico e colpito al petto il 20enne con un gesto improvviso e fatale.

L’arma, successivamente recuperata dai militari, sarebbe stata abbandonata poco distante dal luogo dell’aggressione, come in un disperato tentativo di disfarsene.