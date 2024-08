Accoltellamento a Meda, grave un 48enne

E' stato accoltellato al culmine di una lite nella serata di ieri, mercoledì 21 agosto. Il fatto di cronaca è avvenuto a Meda in via Milano, intorno alle 20. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica del fatto di sangue. Ferito un 48enne, trasferito al San Gerardo di Monza in codice rosso.

Accoltellato al culmine di una lite per futili motivi

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che sono intervenuti sul posto subito dopo l'aggressione, tutto è partito da una lite tra pakistani. A quanto pare una discussione per futili motivi ma, complice probabilmente anche l'effetto dell'alcol, i toni si sarebbero poi accesi e gli animi surriscaldati a tal punto che uno dei pakistani avrebbe estratto un coltello e colpito il connazionale, per poi fuggire prima dell'arrivo dell'ambulanza e degli uomini dell'Arma.

Ferito un 48enne pakistano

Il 48enne è rimasto ferito in strada. Attivati i soccorsi, sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno con l'automedica, oltre ai Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e raccolto i primi elementi per poter risalire all'autore dell'accoltellamento. Prestate le prime cure sul posto, il 48enne pakistano è stato poi trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice rosso.