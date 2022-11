Accoltellamento in casa, gravissimo un 45enne. Drammatico episodio nella serata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, a Seveso.

Accoltellamento a Seveso

Sono ancora tutti da chiarire i contorni del gravissimo episodio avvenuto stasera in via D'Annunzio a Seveso. In base a quanto è stato possibile ricostruire finora, parrebbe che sia avvenuto un accoltellamento all'interno di un'abitazione al cui interno si trovavano tre uomini.

Gravissimo un 45enne

Uno dei tre, un 45enne italiano, per motivi ancora da accertare, sarebbe stato colpito da alcune coltellate, una delle quali alla pancia. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenute un'ambulanza e un'automedica. Data la gravità della situazione, il 45enne è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

Indagano i Carabinieri

In via D'Annunzio sono prontamente accorse anche due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno e della stazione di Seveso. I militari stanno effettuando accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio.

A fine ottobre un 31enne era stato accoltellato dalla compagna

Il grave fatto è avvenuto a poche settimane di distanza da un altro violento episodio accaduto in città, quando un uomo di 31 anni era stato accoltellato dalla compagna nell'appartamento in cui convivevano in via Stoppani.