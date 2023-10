Accoltellata dal fidanzato, la 21enne di Vimercate è fuori pericolo

Non è più in pericolo di vita. Sono fortunatamente migliorate le condizioni della 21enne di Vimercate che giovedì scorso, 12 ottobre, era stata ripetutamente accoltellata dal fidanzato 25enne nella casa di Como in cui i due vivevano.

La 21enne di Vimercate è fuori pericolo, sciolta la prognosi

Ricoverata in condizioni molto critiche all'ospedale Sant'Anna di Como, è stata dichiarata fuori pericolo nelle scorse ore. E proprio nella mattinata di oggi, sabato 14 ottobre, i medici hanno sciolto la prognosi. La giovane è sveglia e in rapido miglioramento.

Motivi di gelosia all'origine del folle gesto

Cresciuta a Vimercate, la 21enne viveva solo da poche settimane a Como con il compagno, Michael Patellaro, 25 anni. A spingere quest'ultimo ad accoltellare la compagna nel letto, dove era stata trovata dai soccorritori in un lago di sangue, sarebbero stati motivi di gelosia. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como con l'accusa di tentato omicidio.