Accoltellata dal marito dal quale si stava separando. L'uomo, un 54enne appena arrivato da Bari, è stato arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio

E' stata accoltellata a pochi passi da casa dal marito dal quale di stava separando. Emergono nuovi dettagli sull'aggressione di questa notte nel parcheggio di via Trieste a Limbiate. A colpire la donna di 50 anni, domiciliata da tempo in città, sarebbe stato il marito, un 54enne appena arrivato da Bari. Secondo alcuni residenti della zona l'uomo si aggirava in via Trieste già dal tardo pomeriggio, poi l'aggressione a nel cuore della notte, intorno alle 4, nel parcheggio dove avrebbe atteso la moglie che si stava recando a lavorare. Dalle prime ricostruzioni la donna sarebbe stata aggredita alle spalle e poi raggiunta da diversi fendenti alla schiena.

L'intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Desio sono intervenuti in seguito alle telefonate di alcuni residenti al 112, preoccupati per le grida provenienti dalla strada. Una volta sul posto, i militari hanno fermato l’uomo con le mani e gli indumenti imbrattati di sangue. Aveva ancora con se il coltello a serramanico con il quale aveva colpito la moglie. Quindi lo hanno arrestato per tentato omicidio e tradotto in carcere, in attesa di essere interrogato. La cinquantenne, riversa a terra agonizzante, è stata soccorsa dai sanitari e portata d'urgenza in ospedale