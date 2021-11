A Seregno accoltellato 35enne in strada

E' grave

L'uomo raggiunto da tre fendenti al torace all'esterno del centro medico di via Colzani. La vittima dell'aggressione trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato all'esterno del centro medico di via Colzani. E' successo verso le 12.40 all'altezza del civico 137, a breve distanza dal confine con Cesano Maderno. Sul posto il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno.

Accoltellato 35enne in strada

Poco dopo le 12,30 a Seregno in via Colzani, in zona San Carlo, nel parcheggio esterno del centro medico un uomo di 35 anni è stato accoltellato con tre fendenti al torace sotto l’ascella destra, riportando importanti lesioni. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Non versa in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri di piazza Prealpi.

Seguono aggiornamenti.