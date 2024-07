Accoltellato fuori dal supermercato, soccorsi a Seveso

Accoltellato fuori da un supermercato di Seveso per futili motivi, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Accoltellato fuori dal supermercato

Vittima dell’aggressione un albanese di 50 anni residente in città, che domenica 30 giugno 2024, intorno alle 12, si è recato al supermercato di corso Montello. Mentre si trovava nel parcheggio, sarebbe scaturito un battibecco con uno sconosciuto arrivato in bicicletta. Uno scambio di battute dovuto, secondo quanto ricostruito, a futili motivi. Ma che nel giro di poco è degenerato: improvvisamente, infatti, l’uomo in bici ha estratto un coltello e si è scagliato contro l’albanese, ferendolo, per poi rimettersi in sella e fuggire.

In corso Montello ambulanza e Carabinieri

Alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi e sul posto si sono portate in codice rosso un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente le condizioni del 50enne non erano così gravi come temuto inizialmente ed è stato trasferito in codice giallo al Niguarda. In corso Montello si sono portati anche i Carabinieri, che stanno indagando per risalire all’aggressore.