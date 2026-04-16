Accoltellato in pieno centro, denunciato l’aggressore

A Desio un uomo è stato accoltellato in pieno centro, sconcerto tra i residenti. Sul posto, immediatamente, si sono portati i Carabinieri della Compagnia cittadina e i Vigili del Fuoco. Anche gli agenti della Polizia Locale hanno poi raggiunto piazza Conciliazione. Allertati i soccorsi, giallo il codice con cui è stata inviata sul posto un’ambulanza.

Accoltellato un 62enne, soccorso in piazza Conciliazione

A quanto risulta da una prima ricostruzione l’uomo, un 62enne residente in città, ha incrociato il suo aggressore e, per motivi in via di accertamento, è stato colpito all’addome, sembra sul fianco destro con un coltello a serramanico non di grandi dimensioni. Non è chiaro se i due abbiano discusso e se ci sia stata una lite. Solo le indagini lo chiariranno. Il ferito, stando ad alcune testimonianze, si sarebbe messo a urlare tanto che ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti e di chi si trovava in quel momento in piazza. L’accoltellamento sarebbe avvenuto all’inizio di via Matteotti. A terra vistose macchie di sangue perso dall’uomo, che è riuscito a trascinarsi per qualche metro fino in piazza Conciliazione, dove si è accasciato su una panchina e ha chiesto aiuto.

Rintracciato l’aggressore

Intanto, dopo qualche minuto, sono arrivati i sanitari che gli hanno prestato le prime cure sul posto. Molte le persone che si sono avvicinate per capire cosa fosse successo. Sconcerto tra i residenti e i tanti cittadini che si trovavano in centro quando è successo il fatto. Fortunatamente le condizioni del 62enne si sono rivelate meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento ed è stato poi condotto all’ospedale di Desio. I Carabinieri, avviate le indagini e raccolti i primi elementi, hanno ricostruito anche l’identikit dell’accoltellatore e, a quanto risulta, l’hanno denunciato.