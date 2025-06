Accoltellò un rivale fuori dal bar: postino violento condannato a 8 anni di carcere

Otto anni di carcere per tentato omicidio ad Aniello Fiengo, postino 54enne di Bernareggio, arrestato a luglio 2024 per aver cercato di ammazzare un 32enne del paese a seguito di un litigio nato per questioni di droga.

Postino violento condannato a 8 anni di carcere

Le accuse che hanno portato alla condanna, pronunciata nei giorni scorsi dal giudice per l’udienza preliminare Elena Sechi, sono quelle di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, costituitasi parte civile al processo, e rappresentata dall'avvocata Greta Marchesi, ha ottenuto 20mila euro di risarcimento. Nei confronti del postino, che dopo il fatto era stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bernareggio e della Compagnia di Vimercate, era stata chiesta la condanna a otto anni e mezzo dal pubblico ministero.

La lite fuori dal bar

L'episodio risale al 5 luglio scorso. Fiengo si trovava in un bar di Bernareggio insieme all'altro avventore, quando tra i due si accende una discussione. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, il portalettere voleva dal 32enne i soldi per andare a comprare la cocaina oppure che andassero insieme a comprare la sostanza. Dopo il rifiuto, il postino, dopo aver minacciato la vittima, si era allontanato dal bar per poi salire in auto, con la quale avrebbe cercato di investirlo due volte.

L'accoltellamento

Poi gli aveva tirato due coltellate, mettendo il giovane uomo in pericolo di vita. Un esito peggiore era stato scongiurato solo grazie all’intervento dei medici. Secondo quanto appreso, al momento di rilasciare spontanee dichiarazioni, l’imputato aveva sostanzialmente ammesso il fatto. I fendenti, secondo quanto ricostruito, avevano raggiunto prima il collo evitato del 32enne, che aveva provato a fuggire, ma che era stato raggiunto e colpito nuovamente all’addome.