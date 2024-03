Accosta dopo un tamponamento e scende dall'auto: 25enne travolto da un terzo veicolo

Prima un banale tamponamento. Poi un'altra automobilista, forse accortasi in ritardo dell'incolonnamento, che sterza all'improvviso e va a sbattere contro una delle due auto in sosta perché incidentate, centrando in pieno anche il conducente, che era sceso dalla macchina per la constatazione amichevole.

Doppio incidente sulla Milano Meda: un 25enne trasportato in codice rosso in ospedale

E' quanto accaduto questa mattina, giovedì 7 marzo 2024, intorno alle 8.30 sulla Milano Meda, all'altezza dello svincolo medese, in direzione Como. Nel dettaglio, in base a quanto è stato ricostruito fino ad ora, poco prima delle 8.30 la conducente di una Opel, una ragazza di 21 anni, ha tamponato una Seat condotta da un ragazzo di 25 anni.

Nulla di grave fortunatamente ma i due conducenti hanno deciso di accostare le macchine sulla banchina non transitabile per fare la constatazione amichevole. Nel frattempo lungo l'arteria si sono formati degli incolonnamenti e poco dopo, un'auto condotta da una ragazza di 23 anni, forse accortasi in ritardo della colonna, ha sterzato improvvisamente andando ad impattare contro una delle due vetture incidentate ferme in sosta e centrando purtroppo anche il conducente che si trovava fuori dalla macchina per la constatazione.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto si sono portate due ambulanze - Croce Rossa di Misinto e Croce bianca di Cesano Maderno - e un'automedica. A preoccupare fin dal principio sono state le condizioni del 25enne che, travolto dall'auto, secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, ha riportato un trauma cranico, un trauma al bacino e ad un arto inferiore. Dopo i primi accertamenti sanitari sul posto il giovane è stato caricato in ambulanza e trasportato al San Gerardo dove è stato ricoverato in codice giallo. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia.

Meno gravi le condizioni delle altre due persone coinvolte. La giovane responsabile del tamponamento inziale ha riportato un trauma all'arto inferiore ed è stata trasportata al San Gerardo in codice giallo mentre la ragazza alla guida dell'Audi che ha investito il 25enne sembrerebbe non aver riportato traumi ma è stata comunque portata in ospedale a Monza in codice verde per accertamenti.

In corso tutti gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Milano per i rilievi di rito che saranno utili a ricostruire con precisione la dinamica del duplice incidente. Polizia stradale che raccomanda sempre, a seguito di incidente, di accostare in aree sicure.

Oltre alla Stradale sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Meda sul posto per regolare la viabilità che ovviamente ha subito pesanti ripercussioni.