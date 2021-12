Accumulatore seriale "salvato" da due tecnici del gas

Incredibile

La situazione è stata segnalata tempestivamente al corpo di Polizia locale Brianza Est.

Condizioni precarie

Rifiuti ovunque, oggetti accumulati in ogni angolo della casa. Questa la situazione rinvenuta dagli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est all'interno di un'abitazione situata nel territorio di competenza. Una situazione scoperta grazie all'aiuto provvidenziale di due tecnici del gas. Quest'ultimi, infatti, nel corso di un normale controllo, hanno scoperto le precarie condizioni in cui viveva l'uomo residente all'interno della casa: da qui la decisione di segnalare tempestivamente la situazione alla Polizia locale, a sua volta intervenuta con grande prontezza. Gli agenti, guidati dal Comandante Alessandro Benedetti, hanno convinto l'uomo a lasciare la casa, trasferendolo momentaneamente in una struttura d'accoglienza e affidandolo alle cure dei Servizi sociali del Comune.

