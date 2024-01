Accusa un malore al volante, 65enne in gravissime condizioni

Ha accusato un malore mentre era a bordo della sua auto ma ha avuto la forza di accostare il mezzo a lato della carreggiata prima di accasciarsi sul volante e perdere i sensi.

Attimi di paura quelli vissuti oggi, venerdì 26 gennaio 2024, poco dopo mezzogiorno a Cornate d'Adda, in via Verdi, la strada che collega Cornate con Colnago.

Un uomo di 65 anni, dicevamo, mentre stava percorrendo la strada a bordo della sua Audi, si è sentito male. A lanciare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno capito il momento di difficoltà dell'uomo.

Trasportato in ospedale in elisoccorso

Nel giro di pochi minuti, in via Verdi, è arrivata l'ambulanza accompagnata dall'automedica e dall'elisoccorso. L'uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari e caricato sull'elicottero in codice rosso, in condizioni gravissime. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.