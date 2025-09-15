Attimi di paura nella giornata di ieri, domenica 14 settembre, a Bellusco durante la serata conclusiva del Palio di Santa Giustina.

Accusa un malore durante il Palio di Santa Giustina, rianimato dai soccorritori

Un uomo di 75 anni che stava seguendo la manifestazione in piazza Kennedy è stato colto un attacco cardiaco tra la fine della sfilata dei carri e la cerimonia di proclamazione del vincitore. Immediato l’intervento dei soccorsi. Le prime cure sono state date all’anziano dai presenti. Tra la folla di persone che stava assistendo alla tradizionale kermesse brianzola, vi erano infatti alcuni medici ed infermieri che hanno praticato subito le manovre di rianimazione, prima col massaggio cardiaco e poi utilizzando il Dae (il defibrillatore elettronico).

Poco dopo è arrivata poi anche l’ambulanza e l’automedica in codice rosso che hanno proseguito nei soccorsi. Tempestivo anche gli uomini del Comando di Polizia Locale Brianza Est, che hanno fornito tutto il loro supporto. Gli sforzi dei soccorritori sono stati premiati, in quanto il cuore dell’uomo ha fortunatamente ripreso a battere.

Il 75enne è stato così trasferito all’ospedale di Vimercate, dove i medici nel nosocomio brianzolo hanno preso subito in carico l’uomo che si trova ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Il rinvio della cerimonia di chiusura e premiazione

La cerimonia conclusiva del Palio, con l’assegnazione della manifestazione è stata dunque sospesa. Come spiegato dal Comune infatti, per rispetto al concittadino che ha accusato il malore, l’Amministrazione e il comitato organizzatore, ha deciso di posticipare l’assegnazione del Palio nella serata di oggi, lunedì 15 settembre: