Accusato di rapina finisce in carcere

Accusato di rapina aggravata, un 64enne di Besana Brianza ma domiciliato a Seveso finisce in carcere.

Accusato di rapina

I Carabinieri di Seveso hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, classe 1959, di origine calabrese, residente a Besana Brianza ma domiciliato a Seveso, coniugato, già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati contro persone e patrimonio. Dopo la richiesta di estradizione arrivata dalla Svizzera, il 30 marzo la Corte di Appello di Milano ha emesso l'ordinanza.

La richiesta di estradizione

La richiesta di estradizione è stata presentata dal Governo della Confederazione Svizzera nei confronti del 64enne accusato di rapina aggravata in concorso commessa il 23 settembre e il 24 ottobre 2019 a Colverde, comune in provincia di Como. L'uomo si trova attualmente in carcere a Monza.