“Acquistiamo prodotti locali, sosteniamo le nostre imprese”. Confartigianato Monza Brianza e Milano ha avviato una campagna per la valorizzazione del territorio.

“Acquistiamo prodotti locali, sosteniamo le nostre imprese”

“Questo è il tempo di acquistare prodotti locali. Scegliamo di valorizzare il territorio: sosteniamo le nostre imprese”. Apa Confartigianato imprese Milano Monza Brianza aderisce alla campagna regionale di Confartigianato che sostiene tramite azioni mirate il commercio di vicinato e i prodotti realizzati dagli artigiani del made in Italy.

Per dare visibilità alle imprese associate, Apa Confartigianato lancia la versione 2.0 della “Vetrina Imprese”, il portale nato con lo scopo di creare nuove opportunità di business e favorire il networking tra le aziende. La Vetrina delle Imprese è un servizio gratuito che l’Associazione offre alle proprie associate: un’importante occasione per aumentarne la visibilità attraverso uno strumento tecnologico evoluto che permette loro di presentarsi e presentare i propri prodotti e servizi, mettendo in risalto specificità ed eccellenze.

“La vetrina Imprese costituisce uno strumento che l’associazione mette in campo per supportare le sue imprese – spiega il Presidente di Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza, Giovanni Barzaghi – Un tassello che va ad aggiungersi ai servizi che già offriamo ai nostri associati. Si tratta di una piattaforma virtuale curata dal nostro staff in cui metteremo in luce i punti di forza delle nostre aziende. Per loro sarà un’occasione di visibilità verso l’esterno che potrà avvicinarli ancora di più ai consumatori. Sappiamo le difficoltà che il mondo produttivo sta vivendo a 360 gradi: la nostra priorità è aiutare e supportare i nostri artigiani. Se la Vetrina potrà dargli un ulteriore, anche piccolo, supporto per noi sarà già una vittoria”.

“Contemporaneamente – prosegue il Barzaghi – ci tengo a dire che su tutti i livelli Confartigianato sta facendo un importante lavoro in difesa delle proprie attività. Qui nelle nostre sedi territoriali le porte sono sempre aperte per consulenze e servizi. Siamo in contatto con le aziende per aggiornamenti normativi e chiarimenti: in questo momento di incertezza è importante essere uniti e avere delle voci fidate. Noi ci siamo”.

Ciascuna impresa può inserire molteplici informazioni: documentazione istituzionale (come comunicati, brochure, cataloghi) e contenuti multimediali (come il logo aziendale, foto, filmati) per valorizzare la propria immagine e comunicare in modo approfondito il proprio ambito di attività, fornire i propri riferimenti ai potenziali clienti affinché possa realizzarsi un contatto commerciale diretto. La consultazione delle aziende presenti nella vetrina è resa molto semplice da un menù diviso per settore merceologico.

TORNA ALLA HOME PAGE