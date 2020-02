Ad Agrate riapre il parcheggio del parco Moro. Sono terminati oggi, venerdì, i lavori per la creazione di una nuova vasca volano sotto una parte del grande parcheggio al servizio del parco di Agrate. Il cantiere aveva costretto a sacrificare diversi stalli di sosta e a chiudere di fatto metà dell’area.

Il trasloco del mercato

Il dimezzamento degli spazi aveva obbligato l’Amministrazione comunale anche a trasferire in centro le bancarelle del mercato del mercoledì che, con ogni probabilità, non torneranno più all’Aldo Moro.

Una vasca contro gli allagamenti sotto al parcheggio

L’opera, realizzata da BrianzAcque in collaborazione con il Comune di Agrate, ha una capacità di accumulo di 432 metri cubi e permetterà di evitare gli allagamenti della zona di via Don Cantini. Il bacino artificiale avrà lo scopo di intrappolare temporaneamente le acque in surplus per poi rilasciarle a ondata di maltempo terminata.

Torna alla home.