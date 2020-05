Ad Agrate una seconda “ondata” di buoni spesa per affrontare l’emergenza coronavirus. Da oggi, lunedì 25, sarà possibile farne richiesta in Comune.

Il grazie ad associazioni e imprese

Dopo la prima tranche di buoni spesa del valore totale di 82.000 euro, terminata in breve tempo, l’Amministrazione comunale di Agrate è pronta a consegnarne una seconda grazie alle donazioni di cittadini, associazioni e imprese. A partire da oggi, lunedì 25 maggio, verranno erogati buoni spesa per un valore di circa 42.000 euro. I buoni potranno essere richiesti da persone residenti ad Agrate che, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, abbiano difficoltà nel provvedere ai bisogni alimentari propri e della propria famiglia e aventi patrimonio mobiliare del nucleo famigliare inferiore a 3.000 euro. La domanda potrà essere compilata attraverso un form presente sul sito del Comune di Agrate nell’apposita sezione dedicata ai buoni spesa. Per chi avesse difficoltà a compilare il modulo online è possibile contattare l’assistenza telefonica al numero 0396051250 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Le modalità di consegna

Per quanto riguarda criteri e modalità di consegna dei buoni spesa, verrà data priorità a chi non abbia già presentato analoga domanda nel precedente bando di aprile. Nel caso dovessero avanzare dei buoni, quest’ultimi potranno essere consegnati anche a chi aveva fatto parte della prima “ondata”. Gli aventi diritto verranno contattati telefonicamente dal Comune, che indicherà orario e giorno del ritiro in Municipio. I buoni spesa saranno poi spendibili solo per l’acquisto di generi alimentari (alcoolici esclusi) negli esercizi commercili di Agrate: quest’ultimi sono elencati sul sito del Comune.

TORNA ALLA HOMEPAGE