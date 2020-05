Ad Arcore il cimitero e il parco di Villa Borromeo restano chiusi. Ok invece al mercato cittadino che si terrà mercoledì.

Ad Arcore riapre il mercato

Al via, mercoledì 6 maggio 2020, al mercato cittadino di Arcore, mentre il cimitero e il parco di Villa Borromeo restano chiusi. La decisione è stata presa dal sindaco, Rosalba Colombo, e comunicata alla cittadinanza nella serata di ieri, domenica 3 maggio.

“Il mercato lo apriremo seguendo nel dettaglio tutte le prescrizioni della Regione. Entrate e uscita saranno diverse e all’ingresso ci sarà a Protezione civile che prenderà la temperatura a tutti i cittadini che per accedere all’area delle bancarelle dovranno indossare mascherina e guanti – ha spiegato il primo cittadino.

Chiuso il parco di Villa Borromeo e il cimitero

Rosalba Colombo ha voluto soffermarsi anche sulla questione relativa all’apertura dei parchi, in particolare su quello di Villa Borromeo.

“I giardini pubblici saranno aperti con divieto di accesso ai giochi per bambini e divieto di assembramento”. Discorso diverso per il parco di Villa Borromeo che per ora resta chiuso. “Non siamo in grado di assicurare la corretta fruizione del parco che come sapete è molto frequentato, non solo dagli arcoresi”.

Anche il cimitero di Arcore resta chiuso al pubblico. Forse riaprirà la prossima settimana. “Io immagino il desiderio che avete di andare a far visita ai vostri cari defunti – ha sottolineato il sindaco. Stiamo cercando di capire come gestire la situazione e come farvi accedere in sicurezza”.

“Proseguiamo con gli atteggiamenti responsabili”

Infine un appello alla responsabilità dei cittadini.

“Fino questo momento vi siete comportati benissimo. Poca gente in giro e rispetto delle regole. Un po’ meno ieri e oggi (sabato e domenica ndr) – ha detto il sindaco. “Lo capisco dal punto di vista emozionale. Ma io non posso lasciarmi andare alle emozioni, devo fare tutto quello che posso per la vostra sicurezza. Continuiamo con gli atteggiamenti responsabili e riusciremo ad avere qualche apertura in più”.

