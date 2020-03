Ad Arcore un minuto di silenzio in memoria dei morti da Coronavirus FOTO VIDEO

Ad Arcore un minuto di silenzio in memoria dei morti da Coronavirus. Il sindaco, fuori dalla sede comunale, assieme al vicesindaco e alle Forze dell’ordine.

Così come moltissimi altri sindaci dei Comuni italiani anche il primo cittadino di Arcore Rosalba Colombo ha accolto l’invito del presidente dell’Anci Decaro.

E così a mezzogiorno in punto Rosalba Colombo, assieme al vicesindaco Valentina del Campo, gli assessori Paola Palma e Nicola Sullo, al comandante della stazione dei Carabinieri, il maresciallo Francesco Manzi accompagnato dal maresciallo Venditti, e ancora agli agenti della Polizia locale, della stradale e ai volontari della Protezione Civile, ha voluto osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le persone che sono venute a mancare a causa del Coronavirus.

Il messaggio del sindaco

“Anche Arcore ha accolto l’invito del presidente dell’Anci e oggi a mezzogiorno abbiamo osservato un minuto di silenzio in ricordo di tutte le persone che ci hanno lasciato. Ma anche in ricordo dei medici e di tutti gli operatori che non hanno mai smesso di operare per salvare vite umane”

