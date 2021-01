Addio a 96 anni all’ex sindaco di Carnate Demetrio Corno

Lutto nel mondo della politica di Carnate per la scomparsa a 96 anni di Demetrio Corno che fu per 20 anni sindaco del comune brianzolo.

Scomparso a 96 anni Demetrio Corno

Carnate dice addio a quello che per 20 anni è stato sindaco della Dc e che ha cambiato il volto del paese. Ad annunciare la sua scomparsa il figlio Marco: grazie alla sua azione politica in paese furono costruite le scuole medie, la scuola materna e il campo sportivo del quartiere stazione. Fu sindaco dal 1964 al 1984, anni in cui arrivò la Mellin in paese. Fu per anni dirigente del gruppo Star di Agrate.

In Consiglio comunale per altri dieci anni

Dal 1960 al ’64 fu consigliere comunale e anche dopo il 1984 restò in Consiglio quando era presente l’allora sindaco Carletto Perego. Fra le sue importanti decisioni anche quella di acquistare all’asta villa Banfi. I funerali si svolgeranno martedì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale.

In edicola martedì con il Giornale di Vimercate un articolo completo con i ricordi e la storia dell’ex sindaco.

TORNA ALLA HOME