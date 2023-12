Addio a Benito Zanetti, fruttivendolo a Bovisio Masciago per oltre mezzo secolo. Aveva 85 anni, questa mattina, giovedì, l'ultimo saluto in chiesa San Pancrazio

Commerciante storico

Bovisio Masciago dà l'addio a uno dei suoi commercianti storici, Benito Zanetti, noto fruttivendolo di piazza Aldo Moro, in pieno centro. Aveva 85 anni. Per oltre mezzo secolo ha accolto nel suo negozio generazioni di bovisiani e non solo, confermandosi uno dei commercianti più famosi e longevi della città, che ha resistito alla nascita dei supermercati e alla morte delle piccole botteghe.

Da mezzo secolo a Bovisio

Nato a Varedo ma bovisiano d'adozione, aveva solo 17 anni quando ha deciso di dedicarsi a questo mestiere seguendo le orme della sua mamma. Il lavoro di fruttivendolo lo ha svolto con passione per decenni, nonostante le fatiche quotidiane - che aveva raccontato lui stesso in un'intervista al Giornale di Desio del 2008 - come la sveglia quotidiana alle tre del mattino per recarsi ai Mercati generali di Milano per accaparrarsi i prodotti migliori.

"Sorriso sulle labbra e bontà di frutta e verdura"

Una dedizione ripagata dall’affetto e dalla gratitudine dei suoi affezionati clienti.

«C’è persino chi mi ha dedicato una poesia - aveva raccontato Zanetti sempre nell'intervista al Giornale di Desio - Non mancano poi mazzi di fiori e bigliettini al mio compleanno o all’anniversario di nozze con mia moglie Rina che lavora con me in negozio. Il segreto del successo? Il sorriso sulle labbra e la bontà di frutta e verdura. Certo, i tempi sono cambiati e in questo ultimo anno c’è certamente la crisi. Le persone stanno più attente agli acquisti. Ma alla qualità e alla bontà non si rinuncia».

L'ultimo saluto allo storico commerciante è stato accolto questa mattina, venerdì 22 dicembre, in chiesa San Pancrazio a Bovisio Masciago.