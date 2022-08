Addio a Bruno Panizzolo, lottò per i diritti dei dializzati. Il consigliere dell'Aido di Lentate aveva 67 anni, dopo il doppio trapianto di rene diventò un simbolo di speranza

Addio a Bruno Panizzolo, lottò per i diritti dei dializzati

Era uno storico consigliere dell'Aido di Lentate sul Seveso e si è dedicato con forza a tante battaglie per far valere i diritti dei dializzati. Il lentatese Bruno Panizzolo si è spento oggi, martedì 9 agosto, all'età di 67 anni. Confermato nel direttivo dell'Aido alle ultime elezioni, nel 2020, era la voce dei pazienti nefropatici in trattamento dialisi nei centri C.A.L. (Centro Assistenza Limitata) di Carate Brianza e Seregno

"La mia storia per far comprendere il valore della donazione"

Nonostante il calvario passato come dializzato e il doppio trapianto di rene, Panizzolo era un esempio di rinascita e speranza, raccontado la sua storia cercava di infondere nelle altre persone il coraggio per affrontare i tanti ostacoli che la vita mette sul cammino di ciascuno: "Raccontare la mia storia vorrei fosse un modo per far comprendere agli altri il valore della donazione degli organi. La sensibilizzazione non è mai abbastanza" aveva detto in un'intervista del 2010 al Giornale di Seregno.

L'inizio del suo calvario e il doppio trapianto

Panizzolo raccontava di aver scoperto la malattia che causa insufficienza renale nel 1985, durante una visita per la pressione alta. Dopo un primo ricovero ha iniziato una cura specialistica fino al 1991, quando un malore improvviso lo ha costretto a sottoporsi a dialisi tre volte alla settimana, per sedute di circa quattro ore. Per il trapianto ha dovuto aspettare il 1998 ma sono subentrate complicazioni e l'intervento non andò a buon fine. Nel 2002 il secondo trapianto che andò decisamente meglio, finalmente Bruno riuscì a riprendere una vita abbastanza normale al fianco della moglie Mariagrazia e ricominciando a lavorare fino alla pensione. Successivamente però sono arrivati altri seri problemi di salute, ma lui ha sempre cercato di reagire con forza alle numerose avversità della vita. Con l'impegno in Aido e le battaglie per i diritti dei dializzati è stato un esempio di grande forza di volontà

Giovedì le esequie

I funerali di Bruno Panizzolo saranno celebrati giovedì 11 agosto alle 10,30 in chiesa parrocchiale San Vito a Lentate sul Seveso. Anche il Gruppo comunale dell'Aido di Lentate sul Seveso partecipa con profondo dolore alla scomparsa del caro amico e prezioso consigliere della sezione