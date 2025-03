Addio a Cesare Rastellino, il maestro artigiano testimone della Brianza operosa

Si è spento nella notte Cesare Rastellino. L'artigiano che lo scorso ottobre aveva ricevuto una menzione d'onore al Premio Beato Talamoni della Provincia aveva da poco compiuto 97 anni.

Addio a Cesare Rastellino, il maestro artigiano

Nato in Lomellina nel 1928, trapiantato in Brianza nel 1951 con il desiderio di diventare un falegname mobiliere, come aveva raccontato nella sua autobiografia del 2020 "Diario del nonno. Contadino, apicoltore, artigiano e scrittore", Cesare Rastellino è stato un appassionato e apprezzato artigiano per oltre cinquant’anni e per due mandati è stato presidente della categoria Legno di Confartigianato.

I riconoscimenti al suo impegno

Nel 2009 era stato insignito da Confartigianato Lombardia del titolo di senatore dell’artigianato lombardo "per essersi particolarmente distinto in ambito sociale e nella promozione di iniziative locali a favore degli artigiani lombardi creando valore per le imprese e per il territorio" e nel 2016 la Rastellino Crearredi che oggi è saldamente nelle mani dei cinque figli (Paolo, presidente di Apa Confartigianato Cesano Maderno - Seveso - Groane, Stefano, Gianbattista, Alessandro e Corrado) era stata premiata dalla Camera di commercio di Monza e Brianza. L'anno, scorso, come detto, la menzione d'onore al Premio Beato Talamoni.

Le esequie lunedì a Binzago

I funerali saranno celebrati lunedì 17 marzo alle 15 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata della "sua" Binzago.