Lutto

Il sacerdote aveva 81 anni, ha svolto attività pastorale anche a Lissone e Besana Brianza

Addio a don Angelo Gornati, per 24 anni parroco a Limbiate

Si è spento ieri sera, venerdì 13 maggio, all'età di 81 anni, don Angelo Gornati, per 24 anni è stato la guida della parrocchia San Giorgio a Limbiate. In città era arrivato nel 1992 e nel corso della sua attività pastorale ha profuso il suo impegno per la comunità, sostenendo tante associazioni. Sua l'idea di creare in oratorio la Tavola condivisa, un luogo dove i limbiatesi in difficoltà economica possono trovare ogni giorno un pasto caldo (nel periodo della pandemia è d'asporto) e il conforto di condividere qualche ora insieme ad altre persone. Don Angelo è stato anche decano del decanato di Paderno Dugnano e ha lasciato Limbiate nell'estate 2016 per trasferirsi in parrocchia a Cesate, sua ultima destinazione.

L'amicizia con l'ambasciatore Attanasio

Don Angelo era molto amico dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo il 21 febbraio dell'anno scorso, che da ragazzo era cresciuto proprio sotto la sua guida spirituale in parrocchia San Giorgio. Più volte il parroco si era recato a fargli visita in Africa, prima in Marocco dove il diplomatico limbiatese era console, poi in Congo, dove era ambasciatore. Don Angelo aveva anche concelebrato i funerali di Attanasio e a febbraio di quest'anno era tornato a Limbiate per le commemorazioni a un anno dall'omicidio

Fu anche a Lissone e Besana Brianza

Classe 1941, nato a Saronno, don Angelo, prima dei 24 anni trascorsi a Limbiate, era stato una delle colonne della parrocchia di Santa Maria Assunta a Santa Margherita di Lissone. A lui si deve il completo restauro della chiesa e l'ampliamento. Il sacerdote è stato anche coadiutore a Besana Brianza