Addio a Emilio Tremolada, ex dirigente della St di Agrate

Emilio Vittorio Tremolada è stato personaggio politico a Pessano e dirigente d'azienda ad Agrate Brianza. Si è spento nei giorni scorsi e ieri, martedì 7 settembre 2021, si sono svolti i funerali presso la chiesa dei Santi Vitale e Valeria di Pessano.

E' mancato Emilio Tremolada

Ieri nella chiesa parrocchiale di Pessano si sono svolte le esequie del 70enne, che nella sua vita ha avuto un duplice ruolo di spicco. Dal punto di vista lavorativo è stato infatti per anni dirigente della St, azienda di componenti elettronici di Agrate Brianza, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del personale.

In politica invece si è speso molto per il suo paese, Pessano. E' stato assessore dal 1978 al 1983 con la Giunta democristiana del sindaco Lino Galbiati. Nel 1993 si era poi candidato a sindaco, sempre con la Dc. Alla tornata elettorale aveva raccolto il 27,53%, che non gli era bastato per vincere, ma che gli permise comunque di entrare nel parlamentino come consigliere di opposizione. Spesso seguiva la Giana nelle partite casalinghe e ancora si interessava di quanto accadeva nella politica locale: non era raro vederlo tra il pubblico durante i Consigli comunali.