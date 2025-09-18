Addio a Eros Pogliani, in passato dirigente a Renate e Seregno

Pogliani si è spento ieri a seguito di un malore improvviso. Domani i funerali a Milano, dove risiedeva

Lutto nel mondo del calcio locale. Si è spento nella giornata di ieri, mercoledì 17 settembre Eros Pogliani, classe 1961, figura molto nota del calcio lombardo ed ex dirigente di diverse società tra cui il Legnano Calcio, l’Arconate, il Renate e il Seregno. Pogliani è deceduto ieri a seguito di un malore improvviso.

Addio a Eros Pogliani, in passato dirigente del Renate e del Seregno

E proprio il Renate Calcio nelle ultime ore ha voluto ricordare l’ex dirigente con un messaggio di cordoglio su Facebook:

Con profonda tristezza, AC Renate annuncia la scomparsa di Eros Pogliani – ex Direttore Sportivo delle pantere in Serie D – venuto a mancar all’età di 64 anni. Il nostro Club si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore, porgendo loro le più sentite condoglianze.

I funerali di Eros Pogliani saranno celebrati domani alle 14.45 nella chiesa dei santi Nabore e Felice in via Gulli angolo piazzale Perrucchetti a Milano, dove Pogliani risiedeva.