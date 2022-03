Limbiate

Una vita dedicata all'impegno civico e sociale, fondò la lista civica Limbiate sì

Addio a Giancarlo Moretti, storico presidente della Croce d'argento. Una vita dedicata all'impegno civico e sociale, fondò la lista civica "Limbiate sì"

Addio a Giancarlo Moretti, storico presidente della Croce d'argento

Si è spento ieri sera, martedì 8 marzo, all'età di 89 anni, un limbiatese che ha dedicato la sua vita all'impegno civico e sociale, lasciando con la sua opera un profondo segno nella città. Giancarlo Moretti è stato presidente della Croce d'argento per più di trent'anni, fino al 2016. Nel 2003 aveva ricevuto la benemerenza civica Ape d'oro per la sua infaticabile dedizione nel mondo del volontariato. Precedentemente è stato impegnato nelle società sportive Ac Limbiate e Us kennedy

L'impegno in politica

Per tanti anni Moretti è stato attivo nel partito repubblicano e più di trent'anni ha fondato insieme ad altri limbiatesi la lista civica Limbiate sì. poi diventata Sì per Limbiate, formazione da cui è passata buona parte del mondo politico limbiatese. In questi anni si è sempre interessato alla vita sociale e politica della città

Le esequie

I funerali di Giancarlo Moretti saranno celebrati domani pomeriggio, giovedì 10 marzo in chiesa San Giorgio a Limbiate