Addio a Giorgio Trentini, storico maestro e preside

Una lunga carriera nel mondo della scuola, prima come maestro e poi come dirigente scolastico: grande cordoglio per la scomparsa di Giorgio Trentini, 72 anni.

L'insegnamento e poi la direzione scolastica

Per tanti anni ha insegnato nella scuola elementare di via Manzoni a Verano, per poi passare alla dirigenza, attività con la quale si è congedato dal mondo del lavoro, nel 2007, andando in pensione, dopo ben trentotto anni di carriera. Gli ultimi tre trascorsi a dirigere l’istituto comprensivo scolastico di Macherio. Era stato preside anche ad Inverigo e per 15 anni a Giussano.

Uomo di cultura

Laureato in filosofia, è stato un uomo di cultura con una spiccata passione per la letteratura, il teatro e il cinema. «Era un intellettuale, amava i classici e leggeva il Manifesto - ricordano la moglie e la figlia - ma era anche un grande appassionato di cinema, del grande cinema d’autore».

La malattia

Una vita piena e intensa fino alla malattia, che negli anni l’ha molto debilitato. Da tempo era in una condizione di salute fragile, assistito presso la Rsa San Pietro di Monza. L’addio mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale.

