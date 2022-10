Addio alla storica docente della scuola dell'infanzia del Villaggio Snia

E’ morta nella notte Giovanna Guidi, storica docente della scuola dell'infanzia Montessori del Villaggio Snia di Cesano Maderno. Aveva 68 anni. I bambini la chiamavano "Giovi".

Addio a Giovanna, storica docente della Montessori

Casa nel quartiere Villaggio Snia, era arrivata alla Montessori nel 1978, quando la scuola infantile venne ceduta dalla fabbrica Snia al Comune e le sezioni, oggi otto, erano solo sei. Era stata la prima "maestra" a insediarsi nella scuola statale. In precedenza aveva lavorato a Seveso, Solaro e Limbiate. Alla Snia era rimasta per quasi quarant’anni: punto di riferimento della sezione dei Fiordalisi (un tempo Fiori azzurri) e responsabile di plesso, era stata anche la vicaria del preside Roberto Botturi, dirigente dell'allora Primo circolo didattico. Era andata in pensione nel 2014.

"Cesano perde un pezzo di storia"

"Ha molto collaborato con l’Amministrazione comunale per il bene e il futuro dei nostri ragazzi" il messaggio che il sindaco Gianpiero Bocca ha affidato ai social inviando "alla famiglia e al marito Luciano Guazzarini, ex amministratore della nostra città (è stato assessore nell’Amministrazione Vaghi, nda) le più sentite condoglianze". "La ricordo con gratitudine - dice invece l’ex primo cittadino Paolo Vaghi, che ha collaborato con lei "per dieci anni da assessore e per cinque anni da sindaco" - Persona solare e sempre disponibile, ho avuto la fortuna di conoscerla bene e di apprezzarne le doti di impegno, competenza e altruismo. Cesano perde un pezzo della sua bella Storia". Piange la morte di un’amica sincera e di una collaboratrice preziosa, Pietro Nicolaci, amministratore comunale già dirigente scolastico del Primo istituto comprensivo: "Una persona appassionata, dotata di spiccate doti organizzative e capace di tenere relazioni con tutti: alla Montessori era riuscita a creare, con le insegnanti e le famiglie, davvero una bella comunità educante".

Lunedì pomeriggio le esequie

Animata da dedizione, impegno, serietà, competenza e forte senso di concretezza, "era dieci passi avanti tutti" dice Teresa Pianese, la collega .- amica che per vent’anni le è stata al fianco nella sezione dei "Fiori azzurri" e che da lei ha ricevuto in eredità il ruolo di referente del plesso.

Le esequie saranno celebrate lunedì, 31 ottobre, alle 14, nella chiesa dei santi Ambrogio e Carlo al Villaggio Snia. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando al marito e ai figli Giacomo, Andrea e Paolo da tutta la comunità. Guidi era molto conosciuta in città anche per la lunga gestione del ristorante di famiglia "Il Torrazzo", nella centralissima piazza di Binzago.