Addio a Giuseppe Lisjak, memoria storica dell’Autobianchi

Seregno piange Giuseppe Lisjak, “gentleman” nella vita e nello sport. Si è spento venerdì, 2 gennaio, a 92 anni. Il ciclismo era la sua grande passione. Cavaliere al merito della Repubblica, è stato un punto di riferimento all’Autobianchi di Desio, dove ha lavorato per 35 anni.

Giuseppe Lisjak era Cavaliere della Repubblica e Maestro del Lavoro

Giuseppe Lisjak era di origine slovena ma era nato a Grenoble: perito industriale, nel corso della sua vita s’è meritato sul campo nel 2014 la Stella di Maestro del Lavoro per le qualità dimostrate nella brillante carriera lavorativa, mentre nel 2017 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica, titolo che gli è stato conferito dal presidente della Repubblica. Ha lavorato per 35 anni all’Autobianchi di Desio, in cui ha avuto una brillante carriera, raccogliendo molte soddisfazioni e tanti riconoscimenti, fino a ottenere il grado di grande esperto, tanto da diventare la memoria storica della fabbrica desiana.

Ha lavorato per 35 anni all’Autobianchi, il ciclismo era la sua grande passione

Al brindisi dei 90 anni i colleghi dell’Ugaf, l’associazione che riuniva gli ex dipendenti dell’Autobianchi, di cui era vicepresidente, avevano organizzato per lui una festa a sorpresa. Alla cessazione dell’attività produttiva desiana, in segno di grande stima e fiducia, come capo responsabile per l’evacuazione di tutti i materiali residui verso altre destinazioni, aveva ricevuto l’incarico di consegnare le chiavi alla direzione di Torino dell’unità produttiva fiore all’ occhiello della Fiat. Era il 30 dicembre 1982. Ha praticato il ciclismo a livello agonistico sin dal 1949 e successivamente come cicloamatore. I funerali si svolgeranno lunedì, 5 gennaio, alle 11, nella Basilica San Giuseppe a Seregno.