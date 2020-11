Addio a Osti, anima del Velate rugby ’81

Se n’è andato all’età di 74 anni luigi Osti, storico accompagnatore e tuttofare del Velate rugby ’81, vera e propria anima della società.

L’ultimo addio a Osti

Luigi Osti (il primo a destra in piedi nella foto), non fu solo per anni un instancabile tuttofare e accompagnatore del Velate rugby ‘81, da buon veneto originario di Rovigo, ha portato in Brianza e in particolare a Usmate la passione per questo sport molto praticato dalle sue parti ma praticamente sconosciuto in provincia. E’ scomparso all’età di 74 anni, dopo una vita passata a fianco dei colori bianchi e blu del Velate rugby ‘81 di cui fu fra i primi appassionati e sostenitori. Nato a Rovigo, si trasferì per lavoro in Brianza lavorando per anni alla Pirelli di Milano. La sua grande passione per la palla ovale lo portò presto a portare i suoi consigli agli sportivi e insieme ad altri appassionati, molti dei quali di origine veneta, fondarono la squadra locale.

La sua passione passò al figlio Samuele

Si sposò e visse in Brianza dove crebbe i suoi due figli Samuele e Fabiola. Il figlio diventò subito un’appassionato di questo sport e seguì la trafila delle giovanili del Velate rugby portando sempre in campo la sua passione per questa disciplina sportiva.

