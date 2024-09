Addio a Renato Cazzaniga, tenore di fama mondiale

Renate perde uno dei suoi cittadini più illustri. Si è spento ieri, sabato 21 settembre, Renato Cazzaniga, classe 1943. E' stato uno dei più grandi tenori a livello mondiale, basti pensare che ha cantato con artisti del calibro di Luciano Pavarotti e Frank Sinatra. Figlio d’arte della celebre soprano Ilde Brunazzi, rappresentava un vero e proprio orgoglio italiano. L’artista originario di Milano, risiedeva in un’antica casa nobiliare a Renate, dove aveva rivestito anche l’incarico di assessore allo Sport, Eventi e Spettacolo.

Sui palchi puà celebri del mondo

Nato a Lecco nel 1943, sposato con due figli. Sua madre era la celebre cantante lirica llde Brunazzi, che, scoperta casualmente dal sacerdote Don Minzoni, godette di enorme popolarità tra le due guerre. Si trasferì poi a Monza, città alla quale rimase sempre legato insieme a Renate che scelse come luogo in cui vivere e crescere la sua famiglia. Nel 1967 vinse i prestigiosi concorsi AS.LI.CO e quello per voci verdiane di Busseto. Da quel momento cominciò una carriera di cantante lirico con voce tenorile che lo ha portato a calcare le scene dei più famosi teatri del mondo, tra i quali La Scala di Milano, La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, il Comunale di Firenze, il Bolscioi di Mosca, i teatri d'opera di Parigi, Bilbao, Dallas, Montecarlo, Seoul, Tokio, diretto dai più grandi direttori, da Abbado a Gavazzeni, da Maazel a Muti. II suo repertorio comprende opere di Verdi, Bellini, Rossini, Giordano, Cilea, Gounod e Massenet, spesso eseguendo composizioni in prima esecuzione assoluta.

"Riposa in pace, Maestro"

Tra i vari riconoscimenti ricevuti, la Croce d'oro, il più alta benemerenza civica della "sua" Renate, ricevuta nel 2017 dall'allora Esecutivo Rigamonti e, l'anno successivo, la Rosa Comuna da Regione Lombardia.

"La comunità di Renate è stata sempre vicina a Renato Cazzaniga, un amico, un maestro e una figura di riferimento per tutti noi. Un onore averlo conosciuto, e il suo ricordo rimarrà vivo nelle nostre memorie e nei nostri cuori. Riposa in pace, Maestro", l'affettuoso ricordo dell'ex sindaco di Renate Matteo Rigamonti.