Addio a Riccardo Meda, pilastro di Camnago

Si è spento oggi, venerdì 8 novembre 2024, a 87 anni, Riccardo Meda, pilastro della frazione di Camnago a Lentate sul Seveso.

Addio a Riccardo Meda

Immenso il contributo che ha dato alla sua comunità, per la quale si è speso senza risparmiarsi. Lascia la moglie e tre figli.

Fondatore dell'Aido ed ex presidente della banda

Molto impegnato nel sociale, nel 1977 aveva contribuito a fondare, insieme a Pietro Colombo e Alessandro Zuffolato, il Gruppo comunale dell'Aido, del quale è stato presidente. Non solo: dal 2006 al 2008 aveva svolto il ruolo di presidente della banda Giuseppe Verdi di Camnago, dopo tanti anni in cui era nel Consiglio come cassiere.

"Ho imparato tantissimo da lui - ricorda l'attuale presidente Giuseppe Carozzi - Grazie al suo impegno è stato possibile ristrutturare la vecchia sede in via Piave".

Faceva parte del coro parrocchiale

Membro del coro parrocchiale, dove aveva cantato fino a pochi anni fa, aveva anche messo a disposizione le sue conoscenze sulla frazione per la realizzazione di un libro su Camnago, scritto insieme all'attuale assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani.

I funerali lunedì a Camnago

I funerali saranno celebrati lunedì 11 novembre 2024 alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Camnago.