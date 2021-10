Addio a suor Anna Bonfanti, una vita dedicata ai poveri del mondo

Lutto a Besana

Missionaria villese amatissima, si è spenta questa notte a Torino

Uno scricciolo dal velo bianco, con una forza d'animo da gigante. Era così suor Anna Bonfanti, missionaria villese amatissima. Si è spenta questa notte a Torino, a 82 anni.

Addio a suor Anna

Nativa di Valle Guidino e cresciuta a Villa Raverio, frazioni di Besana in Brianza, suor Anna ha dedicato gran parte della sua vita al Mozambico. Nella periferia di Maputo ha portato avanti una missione molto importante, tutta dedicata all’istruzione dei giovani perchè, come era solita sottolineare, "l’unico mezzo per combattere la povertà è lo studio"

Il suo progetto più prezioso si chiama "Studiamo insieme". Vede la partecipazione attiva di numerosi besanesi a sostegno delle alunne della scuola fondata dalla religiosa, il "Centro di formazione professionale don Bosco". Un istituto cattolico, dove però le porte sono aperte a qualsiasi religione.

"Ho vissuto sedici anni nel nord del Mozambico - ci aveva spiegato suor Anna in occasione di uno dei suoi ultimi soggiorni in Italia - Poi, nell’87, con l’inizio della guerra civile, l’arcivescovo di Maputo aveva chiesto alla mia congregazione, quella delle Figlie di Maria ausiliatrice, di mandare forze nuove nel Sud del paese. Così, sono partita».

La suora si era subito trovata di fronte una realtà difficilissima, fatta di centinaia di bambini ed adolescenti senza istruzione. Da lì, l’idea di aprire una scuola, riservata alle ragazze, di norma escluse dalle aule perchè destinate al matrimonio.

Una messa in suo ricordo

Con il peggiorare delle sue condizioni di salute, suor Anna era rientrata in Italia, a Torino, dove è spirata nella notte tra mercoledì 13 ottobre 2021 e giovedì 14 ottobre. A breve dovrebbe essere fissata la data della messa celebrata in suo ricordo a Villa Raverio.