Addio a Umberto Spreafico, giornalista ed ex assessore innamorato della sua Desio

Ex assessore, per oltre cinquant’anni giornalista del Cittadino, di cui è stato anche responsabile. Attivo in parrocchia, è stato un vero e proprio trascinatore. E in ogni istante della sua vita ha sempre avuto Desio nel cuore.

E' mancato all'improvviso Umberto Spreafico

Domenica mattina è mancato all’improvviso per un arresto cardiaco Umberto Spreafico, 84 anni, un punto di riferimento per tanti in città. Molto apprezzato per il suo impegno civico e sociale, per la sua generosità, sempre pronto a tendere una mano verso chi aveva bisogno. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto indirizzati ai famigliari, alla moglie Irene Motta e al figlio Domenico, una grande perdita per tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Era molto impegnato in parrocchia

Impegnato in parrocchia, aveva partecipato a 44 fiaccole votive di cui era uno dei capigruppo, addetto stampa del Palio degli Zoccoli, si era impegnato anche a livello politico per la propria città, che amava immensamente. Era stato assessore al Personale e al Bilancio con i sindaci Pietruccio Rampi e Ilvano Desiderati, nella storica Democrazia cristiana, per poi proseguire nel Partito Popolare. Generoso con tutti, è stato un punto di riferimento per tanti in città.

Molto attivo nella comunità a livello civile e sociale

Desiano doc, era molto attivo nella comunità, aveva fatto parte del Consiglio pastorale e degli Affari economici. Commercialista, ha anche lavorato per un’agenzia immobiliare ed era in pensione dal 2010. Aveva una grande passione per la montagna ed era iscritto al Cai di Desio. Tra le sue tante intuizioni, con Lamberto Motta, aveva dato vita al concorso dei presepi, con cui avevano coinvolto l’intera comunità. Un’iniziativa che di recente è stata ripresa e riproposta. Le esequie saranno celebrate domani, martedì 21 maggio, alle 10.30, in Basilica.