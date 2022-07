Si terranno oggi, martedì 5 luglio, alle 16 in Basilica romana minore, i funerali di Pinuccia Mapelli in Masiero, figura notissima per i besanesi.

Addio a una donna dal cuore grande

Aveva ottantacinque anni e si è spenta nella mattinata di domenica. Era cresciuta in città in una famiglia di ristoratori; per anni è stata il volto dell’omonimo bar tabaccheria di via Gariberto.

Pilastro per la sua bella famiglia, Pinuccia si è sempre spesa tanto anche per il prossimo. A partire dalla chiesa di Santa Caterina, a due passi dal suo esercizio, che ha contribuito a recuperare insieme al compianto don Guido Crippa, ex parroco della comunità dei Santi Pietro, Marcellino ed Erasmo. Semplice, generosa, Pinuccia si è impegnata anche per la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Ieri, lunedì, la notizia della sua scomparsa si è diffusa in fretta grazie alla pagina Facebook «Besana Brianza News - Sei di Besana Brianza se», riempita di messaggi di cordoglio di decine di besanesi.