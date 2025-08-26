Addio a Veronica Gaiani, una biciclettata prima delle esequie

Il lutto

La 54enne era la responsabile della ciclabilità di Amat, l’Agenzia del comune di Milano per la mobilità

Oggi, martedì 26 agosto, alle 16, nella chiesa di Santo Stefano di Cesano Maderno, l'ultimo saluto a Veronica Gaiani, per gli amici Veve. Era la responsabile della ciclabilità di Amat, l’Agenzia del Comune di Milano per la mobilità. Malata da tempo, si è spenta a 54 anni. Lascia il marito Fabio e le figlie Alice e Alessia.

Addio a Veve Gaiani, una biciclettata prima delle esequie

I suoi colleghi e le sue colleghe la ricorderanno, prima dei funerali, con una pedalata commemorativa, da Milano a Cesano Maderno. Appuntamento presso la sede di Amat alle 12.30, in via Tommaso Pini 1 (M2 Lambrate). Un secondo ritrovo a metà strada è previsto alle 14 presso la stazione ferroviaria di Varedo. Parteciperà anche Legambiente Lombardia, che la ricorda con grande gratitudine per il lavoro svolto e per le sue qualità personali.