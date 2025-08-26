Il lutto

Addio a Veronica Gaiani, una biciclettata prima delle esequie

La 54enne era la responsabile della ciclabilità di Amat, l’Agenzia del comune di Milano per la mobilità

Cesano Maderno
Pubblicato:

Oggi, martedì 26 agosto, alle 16, nella chiesa di Santo Stefano di Cesano Maderno, l'ultimo saluto a Veronica Gaiani, per gli amici Veve. Era la responsabile della ciclabilità di Amat, l’Agenzia del Comune di Milano per la mobilità. Malata da tempo, si è spenta a 54 anni. Lascia il marito Fabio e le figlie Alice e Alessia.

Addio a Veve Gaiani, una biciclettata prima delle esequie

I suoi colleghi e le sue colleghe la ricorderanno, prima dei funerali, con una pedalata commemorativa, da Milano a Cesano Maderno. Appuntamento presso la sede di Amat alle 12.30, in via Tommaso Pini 1 (M2 Lambrate). Un secondo ritrovo a metà strada è previsto alle 14 presso la stazione ferroviaria di Varedo. Parteciperà anche Legambiente Lombardia, che la ricorda con grande gratitudine per il lavoro svolto e per le sue qualità personali.

"Veronica Gaiani era avanti, sia come progettista sia come dirigente - dice Federico Del Prete, il responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia - Come responsabile del team ciclabilità di Amat è stata al centro delle più importanti realizzazioni degli ultimi anni a Milano in materia di ciclabilità, che affrontava con un occhio alle realtà più evolute in Europa, spiegando quali fossero le differenze normative e amministrative che mettevano così a dura prova il nostro spazio pubblico, il design, il consenso. Era una persona elegante e discreta, non l’ho mai sentita alzare la voce o forzare una argomentazione. Nelle occasioni pubbliche o quando ci siamo trovati intorno a un tavolo di lavoro ho ammirato la sua capacità di ascolto, che sapeva sempre accompagnare a un sorriso".

