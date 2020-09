Addio a Viriginio Bettini, parlamentare europeo e docente universitario. Aveva 78 anni, fu uno dei pionieri dell’ambientalismo in Italia

Addio a Viriginio Bettini, parlamentare europeo e docente universitario

Nato a Nova Milanese nel 1942, ha iniziato la sua carriera politica con il Partito socialista diventando consigliere comunale e assessore negli anni Sessanta, con la Giunta del sindaco Mario Spreafico. Nel 1990 è entrato nei Verdi Arcobaleno e nella Federazione dei Verdi. Con quest’ultimo partito è stato eletto parlamentare europeo nel 1989. Nel 2001 si era candidato al Senato nella circoscrizione di Busto Arsizio tra le file del Partito Rifondazione Comunista ma non fu eletto

Pioniere dell’ambientalismo

Per quarant’anni, dal 1971 al 2012, Bettini ha insegnato all’Università di Architettura di Venezia Ecologia e Impatto ambientale. Noto il suo impegno per l’ambientalismo in Italia, al quale ha contribuito con libri e ricerche. Stava infatti per pubblicare un libro sulla crisi ecologica e i modi per superarla.

Nel 2018 si candidò l’ultima volta

Alle ultime elezioni amministrative, nel 2018, si era candidato con la lista di Sinistra che aveva sostenuto l’attuale sindaco Fabrizio Pagani. La sera della vittoria dello schieramento di centro-sinistra, fu Bettini a intonare Bella ciao, trascinando tutta la piazza in festa per il nuovo primo cittadino

