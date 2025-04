Addio ad Alberto Piccaluga, la città piange l'imprenditore e volontario della Cri

Una morte improvvisa che ha lasciato tutta Concorezzo, e non solo, attonita, senza parole ma con tante lacrime. Si è spento ieri, mercoledì 9 aprile 2025, a seguito di un malore improvviso accusato il giorno prima, martedì, il 60enne Alberto Piccaluga. Una notizia che ha scosso tutti coloro che lo conoscevano e che lo stimavano.

L'imprenditore poliedrico, dal cuore grande, era un volto conosciuto in città. Dal 2012 portava avanti l'agenzia di pratiche auto di via De Giorgi 69, a Concorezzo, insieme al fratello Danilo Piccaluga. Un vero punto di riferimento in tutta Concorezzo per la gestione di ogni necessità inerente autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

Prima di cimentarsi nell'agenzia l'imprenditor aveva anche fondato la Phoenix Medical Equipment di Cavenago Brianza. Successivamente, durante l'emergenza Covid, aveva aperto una società che si occupava della distribuzione di tamponi.

Presidente della Cri di Cinisello Balsamo

Una notizia, quella della improvvisa scomparsa di Piccaluga, che ha fatto presto il giro del web. Infatti il 60enne, fin da quando aveva compiuto 18 anni, era un volontario della Croce Rossa Italiana e volto conosciuto e stimato anche a Cinisello Balsamo per via del suo incarico di presidente del comitato locale della Cri portato avanti nel 2023 e 2024. In precedenza aveva svolto servizio anche a Sesto San Giovanni, sempre in Cri. Nel corso della sua presidenza ha organizzato una lunga serie di iniziative rivolte al mondo del sociale cittadino, coinvolgendo ogni fascia d’età nelle più svariate attività.

“In questo momento di grande tristezza, ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere e collaborare con Alberto, prematuramente scomparso ieri. Lui, uomo di Croce Rossa, nostro Presidente negli anni 2023 e 2024, ha condiviso un pezzo di storia del Comitato di Cinisello Balsamo, promuovendo con passione e partecipando alle tante attività CRI. Ciao Alberto”, scrive la Croce Rossa di Cinisello in una nota. “Purtroppo Alberto non c’è più. Gli sono grato per il suo tempo dedicato a Cinisello Balsamo. Grato per la sua vita spesa per la Croce Rossa. Grato per le sue tante idee, proposte e iniziative. Un abbraccio a tutta la sua famiglia, ai suoi cari e ai volontari che gli hanno voluto un gran bene”, ha scritto questa mattina sui social il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.

Il cordoglio della Cri di Sesto San Giovanni

“Caro Alberto, la Croce Rossa di Sesto San Giovanni è stata la tua prima casa dove è iniziato il tuo viaggio nella grande famiglia del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Sei sempre stato un Volontario con i sette principi cuciti addosso e hai sempre servito il Movimento con il sorriso e con spirito di abnegazione. Hai deciso troppo presto di intraprendere un nuovo viaggio e ti ricorderemo per sempre per le battute e gli scherzi che facevi durante i turni di servizio e le attività e la capacità di strappare un sorriso anche nei momenti più difficili”.

Le esequie dell'imprenditore verranno celebrate sabato pomeriggio, alle 15, a Concorezzo, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.