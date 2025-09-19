Addio ad Angela Dentoni, premiata come donna straordinaria

Insegnante e volontaria, nel 2023 aveva ricevuto il Premio Meda Donna dall'Amministrazione comunale. Aveva 68 anni.

Cordoglio a Meda per la scomparsa, a 68 anni, di Angela Dentoni: nel 2023 era stata insignita del Premio Meda Donna.

Addio ad Angela Dentoni, insegnante e volontaria

Medese doc, nata il 22 maggio 1957, ultima di tre figli, il padre Bruno Fiorino è stato tra i migliori maestri dell’intaglio ed ebbe modo di trasmettere la sua arte insegnando al Centro di formazione professionale Terragni. A lui la figlia aveva dedicato anche una preziosa ricerca sul suo operato e di conseguenza sulla storia medese. Di professione insegnante, era stata per anni impegnata nel volontariato educativo cattolico come catechista ed educatrice delle adolescenti.

Impegnata nell’oratorio e nel Consiglio pastorale

Responsabile, negli anni Novanta, dell’oratorio estivo femminile, collaboratrice della Fondazione oratori milanesi (Fom) nel periodo di direzione di don Sergio Gianelli, il «papà» del Palio dei ragazzi, collaboratrice de «La voce della comunità», per più mandati è stata impegnata nei Consigli pastorali e delegata al Consiglio pastorale decanale. Da anni attiva nel volontariato sociale, dal 2009 era membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giuseppe Besana onlus.

Docente appassionata

Ha lavorato con intensità e passione nell’ambito della scuola, sia in classe, nei contenuti proposti agli alunni e nella cura dell’accompagnamento, sia con i colleghi, offrendo le sue ampie conoscenze per metterle a disposizione di tutti e favorendo sempre un clima di condivisione e di progettazione comune.

Ricercatrice scrupolosa e attenta

La medese ha sempre condiviso con altri il frutto delle sue ricerche. Ha contribuito anche a ricostruire qualche tratto della storia locale e nazionale (oltre a ricordare la figura del padre, recentemente ha svolto approfondimenti sulla canzone italiana e ha scritto anche di San Benedetto e l’Europa). Sicuramente ha arricchito la vita della città e della comunità con il suo contributo di riflessione e di studio.

Nel 2023 aveva ricevuto il Premio Meda Donna

Nel 2023 aveva ricevuto il Premio Meda Donna, il riconoscimento che l’Amministrazione comunale conferisce ogni anno a “donne straordinarie nella loro quotidianità”. E di certo Angela Dentoni, nella sua semplicità, è stata una donna straordinaria.