Addio ad Anna, la prestinera de Trega's

tregasio

Lutto nella frazione per la scomparsa del "boss" del panificio Cazzaniga.

Lutto a Tregasio, frazione di Triuggio, per la scomparsa di Anna Sala, fondatrice dello storico panificio Cazzaniga.

Addio ad Anna

"Un pezzo della nostra storia ci ha lasciato, ciao nonna Anna, buon viaggio. Sarai sempre nei nostri e ci accompagnerai in ogni momento". E' il pensiero dei familiari dell'88enne che si è spenta in settimana. Nata e cresciuta a Tregasio, aveva iniziato a lavorare nel negozio di via Sant'Ambrogio appena ventenne. Una tradizione iniziata dal suocero Edoardo, portata avanti dal marito Giulio, prematuramente scomparso, e oggi dai figli Carlo Luciano al forno e Rosy al bancone.

I funerali

I funerali di Anna Sala sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Tregasio dal parroco della comunità pastorale "Sacro Cuore", don Maurilio Mazzoleni. Al termine il nipote Tommaso ha letto un ricordo a nome di amici e parenti: "Te ne sei andata senza lasciarci il tempo di salutarti come avremmo voluto. Ognuno di noi avrà sicuramente un aneddoto, un'avventura o semplicemente un ricordo della "prestinera de Trega's", che custodirà gelosamente nel suo cuore. Buon viaggio nonna Anna, sei e sarai sempre il boss".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola martedì 8 marzo 2022.